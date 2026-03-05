Distretto del Cuoio Trapani Pd | Approvata all' unanimità risoluzione per il rilancio del comparto

In una riunione della commissione Sviluppo economico, è stata approvata all’unanimità una risoluzione dedicata al rilancio del comparto del Cuoio nel distretto di Trapani (Pd). Si tratta di un documento che mira a sostenere uno dei settori più rappresentativi dell’economia locale, offrendo una risposta alle difficoltà attuali. La decisione è considerata un passo importante per la tenuta e il futuro del comparto.

Il consigliere regionale spiega gli elementi del documento che intende portare "più investimenti, centralità del Valdarno e sinergia pubblico-privata" "Oggi segniamo un passo importante per la tenuta e lo sviluppo di uno dei motori economici della nostra regione: l'approvazione della risoluzione in commissione Sviluppo economico sul Comparto del Cuoio rappresenta una risposta concreta alle sfide che il settore sta affrontando". Così Matteo Trapani, consigliere regionale del Partito Democratico, che commenta il via libera all'atto che punta a sostenere il settore moda in Toscana e quindi anche il distretto conciario. "Nello specifico - spiega Trapani - ho fatto proposte mirate a garantire operatività e legalità all'interno della filiera. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

