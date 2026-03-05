Discendere o salire | mostra fotografica di Andrea Borzatta

Dal 19 al 30 marzo 2026, lo Spazio b5 di Bologna ospita la mostra fotografica intitolata “Discendere o salire”, curata dall’architetto Andrea Borzatta. L’esposizione presenta una selezione di immagini che esplorano i temi del movimento e della percezione, offrendo uno sguardo intimo e diretto sui soggetti catturati dall’obiettivo. La mostra si svolge nel centro culturale della città, attirando visitatori interessati alla fotografia e all’arte visiva.

Dal 19 al 30 marzo 2026, Spazio b5 a Bologna ospita la mostra fotografica "Discendere o salire", curata dall'Arch. Lorena Zu´n~iga Aguilera, con testo critico di Lorenzo Gresleri e con il patrocinio del Consolato Onorario del Cile per l'Emilia-Romagna. L'esposizione introduce al lavoro del fotografo Andrea Borzatta, artista che ha scelto il paesaggio cileno come campo di osservazione, riflessione e visione. La cerimonia d'inaugurazione ufficiale si terra` sabato 21 marzo alle ore 18:00. All'interno di Spazio b5, il visitatore potra` immergersi in ventuno fotografie, che insieme vanno a formare un racconto espositivo che mette in dialogo Patagonia e deserto cileno.