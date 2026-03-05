Disastro strade transenne pericolose e basole saltate dopo i lavori

A Caserta le strade presentano numerosi problemi dopo i lavori di ristrutturazione. Buche e avvallamenti si trovano sul manto stradale, creando condizioni di guida difficili e pericolose. Transenne posizionate in modo inappropriato e basole saltate rendono ancora più complessa la circolazione nel centro cittadino. La situazione mette a rischio sia automobilisti sia pedoni che devono fare attenzione agli ostacoli presenti.

Disastro strade a Caserta. Buche e avvallamenti presenti sul manto stradale trasformano la viabilità nel capoluogo in una sorta di gincana, con gli automobilisti e pedoni costretti a evitare ostacoli per sottrarsi a incidenti e infortuni. Decine le segnalazioni dal centro alla periferia. Una di queste riguarda via Labriola dove, da una settimana, è presente uno sprofondamento transennato. Per procedere in direzione dell'ospedale, gli automobilisti sono costretti a sfiorare le transenne, con il rischio di incorrere in un ulteriore cedimento. A quanto pare, oltre all'installazione dei dispositivi di segnalazione, non sarebbe stato effettuato alcun intervento di ripristino.