Disastri al TeatroBasilica | la vita dopo il crollo

Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero Il palcoscenico del TeatroBasilica si prepara ad accogliere, nelle giornate del 7 e 8 marzo, un’opera di profonda introspezione collettiva: Disastri, ovvero quel che resta. La regia di Francesco Cortoni ci guida in un percorso che non cerca la catarsi facile, né la rappresentazione edulcorata di un tempo che fugge, ma preferisce immergersi, con lucidità e coraggio, nella realtà frammentata dell’epoca che stiamo vivendo. Non si tratta di un racconto lineare, di una trama che procede per accumulo verso una risoluzione, quanto piuttosto di una tessitura interpretativa.... 🔗 Leggi su Ezrome.it

