Disabilità e tutela | perché le istituzioni tacciono?

Le istituzioni sono state chiamate a intervenire nel caso di “Marco” e della sua figlia, che è scomparsa da quasi un anno. La vicenda riguarda la tutela dei minori e le questioni legate alla disabilità, ma finora non ci sono state dichiarazioni ufficiali o interventi pubblici. La famiglia aspetta risposte, mentre si continua a seguire questa storia senza ulteriori comunicazioni.

Disabilità, tutela dei minori e istituzioni: il caso di “Marco” e della figlia scomparsa dal suo orizzonte da quasi un anno “Marco”, nome di fantasia, vive in un piccolo comune dell’entroterra siciliano. Da anni tenta di segnalare presunti maltrattamenti e omissioni istituzionali che riguardano la figlia, una ragazza con disabilità. Le sue denunce, raccolte in verbali ufficiali e atti giudiziari, raccontano una storia di conflitti familiari, interventi dei servizi sociali, provvedimenti del tribunale minorile e una lunga serie di appuntamenti mancati. Secondo quanto emerge dai documenti, Marco si separa dalla moglie nel 2013. La figlia, nata nel 2011, non presenta inizialmente alcuna condizione neurologica o fisica. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Tutto quello che riguarda Disabilità e tutela perché le....

