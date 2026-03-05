L’Italia si distingue per aver avviato un percorso pionieristico di tutela e emancipazione delle persone con disabilità, diventando il primo paese al mondo a promuovere un approccio così articolato. La discussione pubblica si concentra sul tema dell’inclusione, con particolare attenzione alle sfide quotidiane e alle politiche messe in atto per favorire la partecipazione di tutti nella società.

"L’Italia è stata la prima Nazione al mondo a intraprendere un percorso di emancipazione e tutela della disabilità attento e completo. Non è un caso che le Paralimpiadi sono state fondate nel 1960 da Ludwig Guttman e Antonio Maglio e sono state ‘battezzate’ a Roma". A ricordarlo è Paola Severini Melograni, giornalista, scrittrice e conduttrice di O anche no, la prima trasmissione sulla “disabilità positiva” (in onda su Rai3 tutte le domeniche alle 10.20). In occasione delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, sarà al timone dello spin off O anche no – Stravinco per la vita, in diretta dal 7 al 15 marzo su Rai2 dalle 8 alle 8.30. Dopo le edizioni di Tokyo 2021 e Parigi 2024 torna il talk quotidiano che accompagnerà il pubblico nel cuore dell’evento paralimpico: che sorprese avete preparato? "Tante belle cose. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Disabilità e inclusione: la normalità sta nella differenza"

Leggi anche: Con Lab Pub l'inclusione diventa normalità: "Qui la disabilità non esiste, la lasciamo a chi vuole emarginare"

Inclusione scolastica e alunni con disabilità: responsabilità organizzative e tutele assicurative nella scuola contemporaneaL’inclusione scolastica degli studenti con disabilità costituisce un principio fondamentale dell’ordinamento italiano e un obbligo giuridico per le...

Empowering Hearts and Minds: Inside the Dementia Friends Program

Una selezione di notizie su Disabilità e inclusione la normalità....

Temi più discussi: Contributi per progettualità nell'ambito della disabilità e inclusione; Disabilità e lavoro pubblico: accesso difficile e inclusione ancora incompleta; Disabilità e pubblica amministrazione, la sfida è una vera inclusione; Conoscere e comprendere le disabilità.

Disabilità e inclusione: la normalità sta nella differenzaL’Italia è stata la prima Nazione al mondo a intraprendere un percorso di emancipazione e tutela della disabilità ... quotidiano.net

SAN GIOVANNI ROTONDO La città del futuro parte dall’inclusione: a San Giovanni Rotondo una convention su disabilità e dirittiUn appuntamento che mette al centro i diritti delle persone con disabilità e il tema dell’accessibilità come parametro essenziale di sviluppo ... statoquotidiano.it

Massimo 20 studenti per classe; non più di 18 se in classe ne è presente uno con disabilità; non oltre 15 studenti se sono presenti più alunni con disabilità: sono i punti centrali della proposta di legge con cui Alleanza Verdi e Sinistra intende innalzare la qualit - facebook.com facebook

Ieri nel ricordare la ratifica della #ConvenzioneONU sui diritti delle persone con #disabilità (3marzo2009) che dedica un intero articolo allo #SPORT, ho voluto ricordare che dal 6 al 15 marzo dobbiamo sostenere i nostri atleti #paralimpici @milanocortina26 F x.com