Dirigenti regionali senza requisiti Il Pd fa ricorso alla Corte dei conti

Il Partito Democratico ha presentato un ricorso alla Corte dei conti riguardo alla nomina di dirigenti regionali. Secondo quanto si legge nel documento, ci sarebbero state assegnazioni di ruoli a persone che non avrebbero posseduto i requisiti necessari. Si evidenzia inoltre che diverse nomine sembrano aver favorito ex dipendenti della Croce Rossa o persone ritenute vicine al presidente della regione.

Una senternza giudica "priva di requisiti" la nomina del direttore della Protezione civile regionale Massimo La Pietra. Mentre il tribunale civile condanna la regione a risarcire 225 mila euro a un altro dirigente che si è visto sorpassato alla guida del dipartimento Agricoltura da un collega con meno titoli. Valeriani (Pd): "Con Rocca entrano solo ex Croce Rossa e fedelissimi di FdI" Roma. “Un caso può essere un errore, ma tre ci dicono una cosa chiara: per diventare dirigente in regione con Francesco Rocca presidente bisogna essere o ex dipendenti della Croce Rossa o fedelissimi di Fratelli d’Italia”, dice Massiliano Valeriani, consigliere regionale del Pd ed ex assessore della giunta Zingaretti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Dirigenti regionali senza requisiti. Il Pd fa ricorso alla Corte dei conti Verde urbano, persi 34mila euro di fondi regionali. Le opposizioni: "Colpa del Comune, andremo alla Corte dei Conti"Sulla perdita del contributo regionale di 35mila euro per un progetto di forestazione urbana in viale Europa a Ravenna, Fratelli d'Italia intende... Regione, via libera dalla Corte dei conti al nuovo contratto dei dirigentiVia libera dalla Corte dei conti all'ipotesi di rinnovo del contratto della dirigenza della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024. Approfondimenti e contenuti su Dirigenti regionali. Temi più discussi: Milleproroghe. Via libera dalla Camera. Ora il passaggio finale al Senato. Dallo scudo penale ai medici al lavoro fino a 72 anni fino alla ricetta dematerializzata. Ecco le misure per la sanità; Scuola, vanno in pensione 32 presidi: resta il nodo degli istituti in reggenza; Estar Concorsi Toscana 2026: bandi, requisiti e come candidarsi ai concorsi sanitari regionali; Direttori generali, pronti i nomi: 6 uscenti, tre sono da fuori Veneto. Chi sono. Dirigenti medici precari. No alla stabilizzazione senza concorsorisultano quanto meno sorprendenti la rivendicazione del proprio merito da parte dell'Anaao (vedere Quotidiano Sanità del 24 novembre 2017) ed il plauso delle altre organizzazioni sindacali di ... quotidianosanita.it Concorsi pubblici per 48 dirigenti medici in Puglia 2025: bandi, requisiti e domandaL’Asl di Lecce ha pubblicato cinque bandi, c’è tempo fino al 6 dicembre per candidarsi. Cosa sapere. Ci si può candidare fino al 6 dicembre 2025 a uno dei cinque concorsi pubblici per reperire un ... lettera43.it Traffico di rifiuti dalla Calabria in Grecia, dirigenti regionali indagati. Si tratta di due dirigenti e due dipendenti della Cittadella. Interdetto dall'attività per 12 mesi il titolare della società "Servizi ecologici" di Tarsia, finita sotto sequestro. https://www.rainews.it/tgr/c - facebook.com facebook La Regione cerca tre nuovi dirigenti: aperte le selezioni pubbliche x.com