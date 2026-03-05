Dipendenti pubblici addio al Tfr a rate Ma non da subito
La Corte costituzionale ha chiesto al Governo di modificare il sistema di pagamento del Tfr ai dipendenti pubblici, eliminando le attese pluriennali per la liquidazione. La decisione riguarda il modo in cui viene erogata questa somma e si applica in modo graduale, senza prevedere cambiamenti immediati. La richiesta si inserisce in un procedimento giudiziario in corso che coinvolge le modalità di pagamento del trattamento di fine rapporto.
Il meccanismo che dilata i tempi di riconoscimento del trattamento di fine servizio ai dipendenti pubblici va cancellato. Ma non subito. Il suo superamento può essere graduale, perché uno stop immediato “si tradurrebbe quantomeno in un temporaneo, ma assai significativo impatto sulle finanze pubbliche”. La via d’uscita deve però essere fissata per legge entro il 14 gennaio prossimo. Lo spiega la Corte costituzionale nell’ordinanza 252026, che torna a chiedere a Governo e Parlamento di mettere in archivio le regole nate nel 2010, negli anni della crisi del debito pubblico, che impongono ai dipendenti pubblici attese pluriennali prima di ottenere la liquidazione. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Tfs subito agli statali, si riapre la partita. Ma l'Inps insiste per pagarlo a rateUn paio di settimane, probabilmente non di più, e la Corte Costituzionale tornerà a pronunciarsi sui tempi di liquidazione del trattamento di fine...
Tfs dipendenti pubblici davanti alla Corte costituzionale, Inps: “Meglio rateizzato, l’uomo è irrazionale nelle scelte di spesa se riceve tutto subito”La Corte costituzionale esamina nuovamente la legittimità del differimento e della rateizzazione del Trattamento di fine servizio dei dipendenti...
