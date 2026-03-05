Dilaga il boicottaggio contro la Russia alla cerimonia delle Paralimpiadi | si aggiunge la Francia

Venerdì 6 marzo si terrà la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026 all'Arena di Verona. Sempre più Paesi hanno annunciato il boicottaggio dell’evento in risposta alla decisione del Comitato paralimpico internazionale di riammettere Russia e Bielorussia. La Francia si aggiunge alla lista, aumentando le nazioni che sceglieranno di non partecipare alla manifestazione.

Sono 12 (su 56) i Paesi che boicottano la cerimonia d'apertura delle Paralimpiadi dopo la riammissione di Russia e Bielorussia. Il Comitato paralimpico risponde: le bandiere saranno tutte portate da volontari Aumentano i Paesi che boicotteranno, venerdì 6 marzo, la cerimonia d'apertura delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026, all'Arena di Verona, a causa della decisione del Comitato paralimpico internazionale di riammettere Russia e Bielorussia in via ufficiale. Saranno ben 12 su 56, quasi una su cinque. Nella giornata del 4 marzo si sono aggiunte due delegazioni di peso: Germania e, in serata, Francia. Le altre sono Ucraina, Canada, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi e Polonia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

La Germania si accoda ad altri Paesi nel boicottaggio alla cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi di Milano CortinaIn un Medio Oriente nuovamente precipitato in una spirale di violenza, con il riaccendersi dei conflitti e un bilancio umano che si aggrava di giorno...

Paralimpiadi, il comitato fa gareggiare i russi sotto la loro bandiera. Sdegno di Kiev: non partecipa alla cerimonia d’apertura (e il boicottaggio si allarga)Gli atleti paralimpici ucraini hanno annunciato che non parteciperanno alla cerimonia di apertura dei Gioghi paralimpici Milano-Cortina, in programma...