Dieci nuove moto per la polizia locale un investimento da 197mila euro | Ci permettono di essere presenti sul territorio

Giovedì 5 marzo sono arrivate dieci nuove moto destinate alla polizia locale, acquistate con un investimento di 197mila euro. Questi veicoli permetteranno agli agenti del Reparto Radiomobile di sostituire i vecchi motoveicoli, migliorando la presenza sul territorio e garantendo interventi più rapidi e diffusi. La consegna delle moto rientra in un piano di aggiornamento del parco mezzi del reparto.

TorinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Torino usa la nostra Partner App gratuita! A Torino diminuiscono le multe, ma non il numero di incidenti: oltre 800mila sanzioni per 36 milioni di euro e più di 4.400 sinistri in città Campionessa di Torino a L'Eredità: Eleonora però fallisce la parola vincente alla Ghigliottina e manca i 50mila euro. Gag di Marco Liorni sulla stazione di Porta Susa . 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Polizia Locale, la risposta. Sequestro da 20mila euro di moto e articoli illegaliMoroni È il pomeriggio del 23 dicembre, in via Amendola, a un tiro di schioppo dalla stazione.

Lazio: da Regione 118 mila euro a 12 comuni per potenziare parco auto e moto Polizia localeÈ stata ufficialmente pubblicata sul bollettino della Regione Lazio la graduatoria relativa ai Comuni che avranno diritto di accesso ai fondi...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Dieci nuove.

Temi più discussi: MotoGP, tutte le livree per la stagione 2026. Le FOTO; Cresce il mercato delle due ruote in Italia: +10,20% a febbraio, male l'elettrico; I dieci piloti da seguire nella MotoGP 2026; Moto e scooter: i modelli più venduti in Italia.

Frosinone, nuove auto e moto per la polizia locale: fondi per altri trenta ComuniNuove auto e moto per le polizie locali: in arrivo fondi per altri trenta Comuni della Ciociaria. La Regione, infatti, ha deciso di erogare un altro milione e mezzo di euro per il rinnovo del parco ... ilmessaggero.it

Moto Guzzi: nuove varianti grafiche per Stelvio, V7 e V85In vista di un 2026 che vedrà la rinascita del suo storico stabilimento di Mandello del Lario, attualmente sottoposto a una profonda opera di rinnovamento, Moto Guzzi non ha introdotto grosse novità ... gazzetta.it

"A Cosenza le statue del MaB si arricchiscono di dieci nuove opere e di un importante intervento di restauro." - facebook.com facebook

#Arisa: quarto posto a #Sanremo2026 e dieci nuove date del Live Tour nei teatri italiani da novembre. Milano già sold out. Biglietti disponibili. x.com