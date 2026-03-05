Dieci nuove moto per la polizia locale un investimento da 197mila euro | Ci permettono di essere presenti sul territorio

Giovedì 5 marzo sono state consegnate alla polizia locale dieci nuove moto, sostituendo i vecchi motoveicoli. L'investimento totale ammonta a 197mila euro e mira a migliorare la presenza degli agenti sul territorio. Le nuove moto, più moderne e rapide, rafforzano le capacità operative del Reparto Radiomobile. La fornitura si inserisce in un piano di aggiornamento del parco veicoli della polizia locale.

