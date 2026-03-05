Diabete e obesità maxi piano della Lombardia Quasi uno su tre in sovrappeso

Il consiglio regionale della Lombardia ha approvato all’unanimità una mozione bipartisan dedicata alla prevenzione del diabete e dell’obesità. Il testo sottolinea come quasi un terzo della popolazione regionale sia in sovrappeso o obese, evidenziando l’importanza di interventi strutturati. Il documento prevede un maxi piano volto a contrastare questi problemi di salute pubblica.

Approvata dal consiglio regionale, all'unanimità, la mozione bipartisan per la prevenzione del diabete e dell'obesità. Molte le indicazioni contenute nel testo: integrazione dei dati nel fascicolo sanitario, dotazione di strumenti diagnostici alle Case di comunità, prevenzione a scuola e altro ancora. In Lombardia, secondo dati ufficiali, i cittadini con diabete di tipo due sono poco più di 700mila, circa il 30% della popolazione adulta è in sovrappeso e quasi il 10% è obesa, con tassi in aumento soprattutto nelle fasce più giovani. Circa il 23% dei bambini di 8-9 anni risulta in sovrappeso oppure obeso: quasi uno su quattro. Circa 500mila persone sono affette da diabete mellito: il 5,1% della popolazione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Un bambino su dieci obeso e quasi uno su cinque in sovrappeso: allarme dai dati ISS sull’obesità infantile in ItaliaIl 19% delle bambine e dei bambini di 8 e 9 anni in Italia è in sovrappeso, mentre il 10% rientra nella fascia dell’obesità e il 2,6% presenta forme...

5,8 milioni di adulti con obesità e quasi 1 adulto su 2 in sovrappesoSecondo le ultime stime dell’OMS, nel 2022 le persone adulte con obesità nel mondo sono 890 milioni (16%), mentre 2,5 miliardi risultano in...

