Di quanto sono aumentati i prezzi dei voli Europa-Asia | biglietti fino a 7000 euro +900% in un giorno

I prezzi dei voli tra Europa e Asia sono aumentati drasticamente a causa dell’attacco all’Iran. Alcuni biglietti sono arrivati a costare fino a 7000 euro, segnando un rialzo del 900% in un solo giorno. La situazione ha provocato dirottamenti e hub aeroportuali fuori uso, con ritardi diffusi e un’impennata nei costi dei biglietti.