Il portiere Michele Di Gregorio si prepara a lasciare la Juventus e cambiare maglia in Serie A per una cifra di circa 11 milioni di euro. La sua futura destinazione sarà annunciata nelle prossime settimane, mentre le trattative tra le parti sono in corso. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla nuova squadra di Di Gregorio.

Cambia di colpo il futuro di Michele Di Gregorio: ecco dove potrebbe trasferirsi in estate il portiere della Juventus. In casa Juve si inizia a pianificare il futuro, anche se il calciomercato dipenderà dalla qualificazione o meno alla prossima Champions League. Sabato a Torino arriva il Pisa e i bianconeri sono chiamati a conquistare assolutamente l’intera posta in palio per non perdere ulteriore terreno in classifica da Roma e Como. Uno dei principali indiziati a lasciare la Juve in estate è sicuramente Michele Di Gregorio, che ha deluso fin qui le aspettative con diversi errori tra campionato e Champions. Secondo quanto riferito in queste ore da ‘Tuttomercatoweb’, l’ex Monza sarebbe finito adesso nel mirino di Fiorentina, Como, Atalanta e Bologna. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Di Gregorio cambia maglia in Serie A per 11 milioni: la destinazione

Temi più discussi: C’era una volta Buffon, ora c’è Svilar. Da Di Gregorio a Perin è crisi bianconera; Chi indossa la maglia della Juventus non può fare certi errori. Dopo l'Inter sono crollati: l'ex portiere non ha dubbi; Juve, come cambia la formazione dopo la Champions: dalla porta a Bremer, Conceicao e David; Juventus, tra dubbi e scelte: Perin verso la maglia da titolare, Bremer prova il rientro all’Olimpico.

Di Gregorio alla Juve è finita? Zero alti, tanti bassi e per il futuro si cambiaMichele Di Gregorio ha finito il suo tempo alla Juventus, chi sarà il portiere dei bianconeri nella prossima stagione? juvelive.it

Juve-Atalanta, che affare: un big cambia magliaJuve e Atalanta pensano a una clamorosa operazione di mercato in estate: ecco cosa sta succedendo in queste ore. Tra le più grandi delusioni della stagione della Juve figura sicuramente Michele Di ... diregiovani.it

La Juve vuole cambiare in porta la prossima stagione! Ennesima brutta prestazione di Di Gregorio, l'obiettivo numero uno è tra i migliori portieri del nostro campionato #Fantacalcio x.com