Di cosa si è occupato nell' ultimo anno il difensore civico territoriale

Nell'ultimo anno il Difensore civico territoriale della Provincia di Lecco ha partecipato a un incontro annuale in videoconferenza con i Comuni del territorio. Durante la riunione sono state presentate le attività svolte nel 2025, coinvolgendo rappresentanti comunali e aggiornandoli sui principali interventi e servizi offerti dal difensore civico. La sessione ha fatto il punto sui risultati raggiunti e sulle pratiche adottate nel corso dell’anno.

Dal disturbo della quiete alle corse dei bus, dal degrado all'amianto: i casi e i dati dell'attività illustrati in un incontro online con lo stesso avvocato Petta, i sindaci e la presidente della Provincia Si è tenuto in videoconferenza il consueto incontro annuale con i Comuni del territorio per presentare l’attività svolta nel 2025 dal Difensore civico territoriale della Provincia di Lecco. Al “summit” hanno partecipato sindaci e amministratori di Colico, Colle Brianza, Dolzago, La Valletta Brianza, Lecco, Lomagna, Monticello Brianza, Rogeno, Valmadrera, Vercurago, la presidente della Provincia Alessandra Hofmann e il difensore civico territoriale, l’avvocato Claudia Petta. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

“Posto occupato”, il difensore civico Di Primio aderisce alla campagna e invita istituzioni ed enti a fare lo stessoSi chiama “Posto occupato” ed è la campagna nazionale di sensibilizzazione nata per ricordare le donne vittime di violenza e mantenere alta...

Gli attacchi di squalo sono aumentati nell’ultimo anno, ma non c’è da allarmarsi: cosa dice il nuovo reportNel 2025, secondo il più importante e completo database sugli attacchi di squalo nel mondo, si sono registrati 65 morsi e 9 decessi.

Approfondimenti e contenuti su Di cosa si è occupato nell'ultimo anno....

Temi più discussi: Farsi strumento. Intervista a Elio Germano e Teho Teardo; Opera pubblica vandalizzata e occupata: Lanciano oggetti per allontanare chi si avvicina - FoggiaToday; Naike Rivelli attacca Fedez: Ha occupato Casa Sanremo con la sua sicurezza, una cosa sconvolgente; Cosa resta di Davos.

Di cosa si è occupato nell'ultimo anno il difensore civico territorialeDal disturbo della quiete alle corse dei bus, dalle canne fumarie al degrado: i dati dell'attività illustrati in un incontro online con lo stesso avvocato Petta, i sindaci e la presidente della Provin ... leccotoday.it

Le più importanti start up nate in Liguria (e di cosa si occupano)La Liguria non è soltanto mare, cantieristica e turismo. Infatti, negli ultimi anni la regione—con Genova e La Spezia in testa—ha costruito un ecosistema capace di far nascere startup tecnologiche con ... lavocedigenova.it

Le ultime ore di Gessica Disertore, morta sulla nave Disney: cosa non torna nei video consegnati alla famiglia x.com

Ma che cosa ha da ridere questo personaggio inadeguato e imbarazzante foto del 5 marzo 2026 #fblifestyle - facebook.com facebook