Nella notte, nel carcere di Castrogno a Teramo, due detenuti hanno dato fuoco ai materassi nella loro cella, causando l’intossicazione di cinque persone. L’incendio ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e delle ambulanze. La situazione si è verificata durante un episodio di protesta all’interno della struttura penitenziaria.

Momenti di tensione nel carcere di Castrogno a Teramo, dove un incendio appiccato da due detenuti in protesta ha provocato intossicazioni e l'intervento dei soccorsi. L'episodio si è verificato poco prima della mezzanotte, quando due reclusi avrebbero dato fuoco ad alcuni materassi all'interno della loro cella. Secondo le prime ricostruzioni, il gesto sarebbe stato compiuto in segno di protesta dopo il rifiuto di assumere ulteriori dosi di terapia medica previste dal protocollo sanitario.

© Abruzzo24ore.tv - Detenuti incendiano materassi in cella: cinque persone intossicate nella notte

Detenuti danno fuoco ai materassi per protesta, cinque persone finiscono in ospedale intossicate dal fumoGrave episodio, nella serata di mercoledì 4 marzo, nel carcere teramano di Castrogno, dove due detenuti hanno dato fuoco ai materassi per protesta,...

