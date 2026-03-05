Detenuti danno fuoco ai materassi per protesta cinque persone finiscono in ospedale intossicate dal fumo

Nella serata di mercoledì 4 marzo, nel carcere di Castrogno, cinque persone sono state ricoverate in ospedale a causa dell’intossicazione da fumo. Due detenuti hanno appiccato un incendio ai materassi, provocando un’evacuazione e momenti di tensione all’interno della struttura. L’incidente ha suscitato l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.

Grave episodio, nella serata di mercoledì 4 marzo, nel carcere teramano di Castrogno, dove due detenuti hanno dato fuoco ai materassi per protesta, scatenando il caos. Cinque persone sono rimaste intossicate a causa del principio d'incendio. Come ricostruisce l'Ansa, tutto è accaduto poco prima. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Cosio: cinque persone intossicate dal monossido di carbonioCinque persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio a Cosio Valtellino a causa di una stufetta a legna risultata mal installata. Altri aggiornamenti su Detenuti danno. Argomenti discussi: Reggio Calabria: caos al carcere di Arghillà, detenuto dà fuoco alla cella. Detenuti danno fuoco ai materassi per protesta, 5 intossicati a TeramoCinque persone, due detenuti e tre agenti di polizia penitenziaria, sono rimaste intossicate a causa del principio di incendio in una cella del carcere teramano di Castrogno, ieri poco prima della mez ... ansa.it Danno fuoco ai materassi, due detenuti intossicati assieme a tre agentiPaura nella notte a Castrogno: il denso fumo ha invaso la cella, in cinque finiscono in ospedale. Protestavano perchè volevano più terapia ... emmelle.it