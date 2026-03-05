destre soldi e complotti negli epstein files seconda parte

Nei file relativi a Epstein emergono dettagli su come alcune persone influenti abbiano approfittato della loro posizione e risorse. I documenti rivelano coinvolgimenti di individui di spicco in attività che hanno attirato l’attenzione pubblica e giudiziaria. La seconda parte delle rivelazioni si concentra su rapporti tra finanza, politica e presunte trame, lasciando emergere i legami tra i protagonisti di questa rete.

Nel 2017 l’immagine di Jeffrey Epstein è quella di un finanziere miliardario dall’intensa vita mondana che sembra conoscere tutte le celebrità. Ha anche la reputazione di mecenate delle scienze e delle arti, oltre che di filantropo. Quanti tra i vip che lo frequentano sanno che il suo nome è nel registro dei colpevoli di reati sessuali? E se lo sanno, quanto gliene importa? Poco, a quanto sembra. Ma le cose stanno per cambiare. Il 15 ottobre l’attrice Alyssa Milano lancia su Twitter la campagna #MeToo per rendere visibili gli abusi e le molestie che le donne subiscono ogni giorno. Scrive: “Se sei stata sessualmente molestata o aggredita scrivi ‘anch’io’ sotto questo tweet”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Salvini negli Epstein files, le opposizioni al vicepremier: “Dove sono finiti i soldi di Bannon alla Lega?”Dopo la notizia delle conversazioni tra Steve Bannon e Jeffrey Epstein in cui appare più volte il nome di Matteo Salvini e si fa riferimento a...

Epstein Files: cosa emerge dai nuovi documenti

