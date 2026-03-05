In un episodio singolare, un messaggio destinato a una collega con un'informazione di lavoro è stato inviato per errore alla moglie dell'autore. La comunicazione includeva un

Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero Un messaggio con un «ti amo» alla moglie Livia, e uno con un’informazione di lavoro alla collega Claudia. Così, in , l’ultimo romanzo di Domenico Starnone (Einaudi), prende avvio il racconto di come un banale sbaglio possa incrinare anche l’esistenza più stabile.Il protagonista, durante un pomeriggio convulso in cui accudisce i tre figli piccoli mentre la moglie è fuori città per lavoro, inverte i destinatari dei messaggi. E Claudia a quel «ti amo» risponde disarmante: «finalmente ti sei deciso, anch’io ti amo». Da qui si apre una crepa che non riguarda soltanto la fedeltà coniugale, ma la percezione stessa di sé. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Destinazione errata

Darsena, moschea Attaqua . I consiglieri Esposito e Greco (FdI): "La destinazione d’uso è errata"I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Renato Esposito e Anna Greco, in un’interrogazione al sindaco Alessandro Barattoni, chiedono lumi sul...

Consegna errata della canapa poco “light”. Finisce nei guaiUn pacco spedito a un cliente contenente hascisc e marijuana, finito nelle mani della persona sbagliata.

Destinazione errata

Contenuti utili per approfondire Destinazione errata.

Temi più discussi: A 'Destinazione errata' di Domenico Starnone il Premio Bagutta del centenario; Destinazione errata; Amore e tradimento. La psicologia del desiderio nel nuovo romanzo di Domenico Starnone; Premio Bagutta: Domenico Starnone vince l’edizione dei cent’anni.

Premio Bagutta: Domenico Starnone vince l’edizione dei cent’anniLo scrittore scelto per «Destinazione errata» (Einaudi). L’opera prima all’esordiente Marta Cristofanini per «Selenide» (Racconti edizioni) ... corriere.it

Domenico Starnone, esce «Destinazione errata»: «Racconto un mondo friabile»«Mi accorsi presto, però, che avevo in mente soltanto una sorta di nuvola grigia dai tratti sommariamente femminili e per di più sfilacciati dal vento» — in questo modo, con Destinazione errata (in ... corriere.it

Prossimo club del libro: Martedì 10 marzo ore 20 Giovedì 12 marzo ore 18.30 Iscriviti al 375 6695530! Ti aspettiamo!! Parleremo di 'Destinazione errata' di Domenico Starnone!! . . . #destinazioneerrata #Einaudi #clubdellibro #domenicostarnone #leggere - facebook.com facebook

Domenico Starnone ha vinto la centesima edizione del Premio Bagutta con DESTINAZIONE ERRATA. Complimenti! x.com