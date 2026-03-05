Desideri racconta | Liedholm e Zaccheroni due mastri ecco come andò la lita con Luis Suarez all’Inter Ho due rimpianti

Un dirigente sportivo rivela dettagli su due allenatori di livello e descrive un episodio di tensione con Luis Suarez durante la sua esperienza all’Inter. Nella testimonianza emergono anche due rimpianti legati a quel periodo. La narrazione offre uno sguardo diretto su momenti di confronto che hanno segnato la sua carriera e la gestione del club nerazzurro.

