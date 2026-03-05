Deroga sul punto nascita | Si deve basare su condizioni strutturali oggettive

Una nuova direttiva stabilisce che la possibilità di mantenere aperto un punto nascita deve dipendere esclusivamente da condizioni strutturali oggettive e permanenti, evitando valutazioni basate su fattori temporanei. La regola riguarda in modo specifico l'ospedale del Valdarno, che ha ottenuto una deroga per continuare a offrire servizi di maternità. La decisione si concentra su elementi tecnici e analisi concrete della struttura.

"La deroga per mantenere aperto il punto nascita dell'ospedale del Valdarno si deve basare su 'condizioni strutturali oggettive' e non 'temporanee'". A ribadirlo il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini dopo un ulteriore accesso agli atti e l'esame della lettera inviata il 21 gennaio scorso dal Presidente toscano Giani e al Ministro della Salute Schillaci per chiedere di abbassare la soglia minima dei 500 parti annui. Una strada non percorribile per il titolare del dicastero, perché esistono livelli di sicurezza per le nascite che non possono essere rivisti in maniera rapida, ma nella risposta si apre ad una revisione dei dati attraverso una relazione del Governatore.