Il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri, ha annunciato che terrà una conferenza stampa prima del derby tra Milan e Inter, in programma domenica 8 marzo alle 20:45 allo stadio di San Siro. La partita rientra nella 28ª giornata della Serie A 2025-2026. La conferenza si svolgerà in vista di questa sfida, che si terrà in Lombardia.

Reduce dalla vittoria esterna 'last minute' (2-0) contro la Cremonese di Davide Nicola, il Milan di Massimiliano Allegri tornerà a giocare a 'San Siro' per il big match della 28^ giornata della Serie A 2025-2026. In calendario, domenica 8 marzo alle ore 20:45, c'è infatti il Derby di Milano contro l'Inter di Cristian Chivu. Il derby tra Milan e Inter segnerà un punto di svolta, inevitabilmente, nel campionato di ambedue le compagini. In caso di successo, il Milan tornerebbe a - 7 dai rivali cittadini e potrebbe riaprire la lotta Scudetto. Nella speranza, magari, di dare una bella spallata alla corsa per un posto in Champions League, blindando un posto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Derby Milan-Inter: data, orario e luogo della conferenza stampa di mister Allegri

Fiorentina-Milan: data, orario e luogo della conferenza stampa di mister AllegriMassimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, terrà la conferenza stampa di presentazione di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della...

Como-Milan: data, orario e luogo della conferenza stampa di mister AllegriMassimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, terrà la conferenza stampa di presentazione di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A...

Una raccolta di contenuti su Derby Milan Inter data orario e luogo....

Temi più discussi: Inter fuori dalla Champions: il derby si gioca domenica 8 marzo alle 20.45; Quando si gioca il derby Milan-Inter, la data e l'orario della stracittadina di marzo: è ufficiale; Quando si gioca il derby Milan-Inter, la data per la partita di marzo: manca solo l'ufficialità; Inter, ecco quando si giocherà il derby con il Milan. L’ufficialità arriverà venerdì.

Arriva Milan-Inter, la carica di Maignan: Il derby è tutta una questione di adrenalina(ANSA) - MILANO, 05 MAR - Hai lavorato tutta la settimana, hai lavorato tutta la vita per essere qua. Ti basta sentire lo stadio, ti basta sentire. tuttomercatoweb.com

Milan Inter, designato Doveri: sarà il suo quinto derby di Milano. Ecco come sono andati tutti i precedenti incroci arbitrati da luiMilan Inter, designato Doveri: sarà il suo quinto derby di Milano. Ecco come sono andati tutti i precedenti incroci arbitrati da lui Tutto deciso per il derby di Milano: la direzione di gara sarà affi ... calcionews24.com

#MilanInter, il #derby della sostenibilità: da #Berlusconi e #Moratti ai fondi di investimento - #DerbyMilano #DerbydellaMadonnina @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan @Inter #Inter x.com

Sarà Doveri a dirigere Milan-Inter Quinto derby di Milano per il direttore di gara: nei quattro già disputati si registrano due vittorie dell’Inter, una del Milan, e un pareggio Cosa ne pensate di questa designazione #MilanInter #Doveri #SpazioInter - facebook.com facebook