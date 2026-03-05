Derby in TV | Ascoli vince dopo 100 anni Samb in crisi

Il derby tra Sambenedettese e Ascoli è tornato in televisione dopo un secolo, attirando l’attenzione di molti appassionati e riempiendo i locali della città di Ascoli di tifosi pronti a seguire ogni momento della partita. Ascoli ha ottenuto una vittoria importante, mentre la Sambenedettese si trova in una fase difficile. La partita ha coinvolto un pubblico ampio e appassionato, rendendo l’evento un momento di grande rilievo locale.

Il ritorno del derby tra Sambenedettese e Ascoli si è trasformato in un evento televisivo che ha riunito la città di Ascoli davanti agli schermi, trasformando i bar locali in veri e propri santuari della memoria calcistica. La partita, attesa da quasi un secolo, ha l'Ascoli trionfare nel finale con una vittoria che ha acceso festeggiamenti spontanei per le strade, mentre la Sambenedettese rimane isolata nella sua crisi sportiva. Questo scontro non è solo una gara di Serie C, ma il simbolo di un recupero identitario per la squadra ospite. La notte magica al Bar Stadio dei tre fratelli Di Cola. Al cuore pulsante della città, lo stabilimento noto come Bar Stadio dei tre fratelli Di Cola ha funzionato come un vero tempio dedicato alla storia sportiva locale.