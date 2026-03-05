Deragliamento tram Milano | la compagna rivela velocità anomala

Un tram della linea 9 a Milano è deragliato, provocando la morte di un uomo e il ferimento della sua compagna. La donna ha riferito che il tram viaggiava a una velocità anomala prima dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto. La dinamica dell’incidente è al centro delle indagini in corso.

Un deragliamento del tramlinea 9 a Milano ha causato la morte di Ferdinando Favia e ferito la sua compagna Flor Calderon. La donna, ascoltata dalla Polizia locale, ha descritto una velocità eccessiva del mezzo prima dell'incidente. Lo schianto si è verificato venerdì scorso nel capoluogo lombardo. Calderon ricorda solo il rumore e la rapidità con cui il veicolo avanzava prima di perdere i contatti con le rotaie. Il compagno è deceduto sul colpo, mentre lei ha subito un trauma cranico che l'ha portata in coma temporaneo. La testimonianza diretta della sopravvissuta Flor Calderon ha fornito dettagli cruciali durante l'interrogatorio al Reparto Radiomobile.

Le indagini sul deragliamento del tram a Milano dovranno chiarire se è vero che il conducente si è sentito male, come ha detto, e se i sistemi di sicurezza non hanno funzionato.

Flores Calderon, sopravvissuta al deragliamento del tram della linea 9, ha dichiarato alla Polizia locale di Milano che il mezzo «andava fortissimo» fin dal momento in cui lei e il compagno sono saliti.

Tram deragliato a Milano, si apre la pista dell'errore umano, nelle indagini è emersa la concreta possibilità che il conducente fosse al cellulare al momento dell'incidente.

Dopo il deragliamento del tram 9 a Milano, ATM annuncia un primo indennizzo di almeno 5.000 euro per ogni persona coinvolta.

C'è una seconda vittima nel deragliamento del tram della linea 9 avvenuto a Milano, è un giovane straniero. Lo riferisce il Procuratore Marcello Viola. "È stato un impatto devastante".