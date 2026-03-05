’Demarcazioni’ salto nello spazio Cristoforetti in attesa del festival

Il festival di geopolitica Demarcazioni si terrà ad Ascoli dal 20 al 22 marzo, ma oggi si tiene un’anteprima a Roma. La giornata di oggi vede la presenza di Cristoforetti, che aspetta l’inizio dell’evento. Il festival si concentra su discussioni e approfondimenti legati alle tematiche geopolitiche, coinvolgendo esperti e pubblico interessato.

Il festival di geopolitica Demarcazioni, in programma ad Ascoli dal 20 al 22 marzo, scalda i motori con l'anteprima prevista a Roma in data odierna. Nell'occasione saranno Samantha Cristoforetti, astronauta dell'Agenzia spaziale europea, e Roberto Cingolani, amministratore delegato di Leonardo spa ad essere al centro della scena all'interno della mattinata che si svilupperà a palazzo Baldassini. L'apertura sarà affidata al sindaco Marco Fioravanti, poi si susseguiranno due interventi centrali in grado di abbracciare alcune prospettive strategiche capaci di favorire la lettura del presente e il futuro dell'Europa.

Samantha Cristoforetti e Roberto Cingolani protagonisti dell’anteprima a Roma del Festival della Geopolitica DemarcazioniSpazio, difesa europea e sicurezza al centro del dibattito: appuntamento il 5 marzo dalle 10.

