Dopo il ritiro di Netflix dall’acquisizione di Warner Bros, l’attenzione si sposta sui rischi legati all’operazione tra Paramount e Warner Bros. Si parla di potenziali debiti e licenziamenti che potrebbero derivare dall’accordo. La trattativa si sviluppa in un clima di incertezza, con molti dettagli ancora da definire e nessuna certezza sui prossimi passi delle aziende coinvolte.

E adesso? Dopo che Netflix ha fatto un passo indietro da quel che sembrava l’affare del secolo, l’acquisizione di Warner Bros. Discovery? Gli esperti di ogni ordine e grado già si interrogavano sul futuro assetto che avrebbe unito produzione e streaming, quindi sospetto di monopolio. L’Antitrust era già stata allertata prima che l’accordo fosse concluso. Warner Bros. Discovery – mettiamo la ragione sociale per intero, non si parla solo di produzione cinematografica, c’è anche la Cnn – è stata ora comprata da Paramount, per una cifra considerata esorbitante dalla concorrenza. Greg Peters e Ted Sarandos, i due ceo di Netflix, l’avrebbero voluta “al giusto prezzo”, non “a qualsiasi prezzo”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Ilfoglio.it - Debiti e licenziamenti: i rischi e le incognite dell'acquisizione di Warner Bros da parte di Paramount

