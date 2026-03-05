De moderatione Sanremi 2027

La conduzione di De Martino per Sanremo 2027 è stata annunciata e ha suscitato commenti positivi tra alcuni spettatori. La direzione artistica dell’evento è stata confermata come affidata a un team di professionisti. La manifestazione si svolgerà come di consueto, con artisti italiani e internazionali in programma. La kermesse si terrà nella città che ospita l’evento, con un pubblico presente in sala.

Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità gravissime che ledono la reputazione. Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto. È un metodo che normalizza l’odio e la violenza verbale” Antonio Ricci torna a scagliarsi contro Affari Tuoi: “Induce al gioco d’azzardo, una delle cose più schifose. Perché la politica non interviene?” Stefano De Martino non è il problema, farà un ottimo Festival. Il problema è una Rai che affida il palco più prestigioso del Paese a chi non ha ancora avuto il tempo di meritarselo. Vi dirò, la conduzione di De Martino per Sanremo 2027 non mi dispiace. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - De moderatione Sanremi 2027 Sanremo 2026, Conti, De Lucia e quella busta per il 2027: lo sketch con la finta De Filippi ufficializza De MartinoLo sketch a Sanremo 2026 tra Carlo Conti e la finta Maria De Filippi diventa un caso mediatico: il pubblico… Lo sketch a Sanremo 2026 tra Carlo Conti... Leggi anche: Stefano De Martino a Sanremo 2027, De Liberatore: “È meritocrazia, non c’entra la politica. Per la musica avrà Ferraguzzo” AMADEUS TORNA IN RAI e a SANREMO 2027!