Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 il documentario Il mio nome è Riccardo Cocciante segnare una media di 1.846.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Canale5 la seconda stagione della serie Vanina – Un Vicequestore a Catania con Giusy Buscemi registra 1.985.000 spettatori con uno share del 13.4%. Su Rai2 STEP - Stasera Tutto è Possibile prevale con una media di 2.318.000 spettatori pari al 16.8%. Su Italia1 la Coppa Italia con il pareggio tra Lazio e Atalanta calamita 2.048.000 appassionati di calcio con il 10.2%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? con Federica Sciarelli ottiene 1.514.000 spettatori (9.4%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 689. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - De Martino leader in prima serata con Stasera tutto è possibile. Bene Chi l'ha visto?

Ascolti tv ieri 4 marzo 2026, Stefano De Martino trionfa in prima serata con Stasera tutto è possibile, ma perde contro ScottiGli ascolti tv ieri, mercoledì 4 marzo 2026, vedono il ritorno in prima serata di Stefano De Martino con Stasera tutto è possibile e lo scontro...

De Martino leader incontrastato in prima serata. Bene Rai2 con il pattinaggio artisticoGli ascolti del venerdì televisivo vedono, su Rai1, Affari tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte stravincere con una media di 4.

Approfondimenti e contenuti su De Martino leader in prima serata con....

Ascolti tv, De Martino leader in prima serata con Stasera tutto è possibile. Bene Chi l'ha visto?Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 il documentario Il mio nome è Riccardo Cocciante segnare una media di ... iltempo.it

Stefano De Martino a Sanremo 2027 promette bene, ma la Rai con lui ha sbagliato nell'ultimo annoLa nomina in diretta di De Martino come conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027 raccoglie consensi. Ma anche perplessità: il fatto che Rai1 non abbia mai davvero testato il conduttore in prim ... vanityfair.it