De Falla 150 venerdì 6 marzo concerto sinfonico al Teatro Goldoni

Venerdì 6 marzo alle 21 si terrà al Teatro Goldoni un concerto sinfonico dedicato a Manuel de Falla, in occasione del 150° anniversario della nascita dell'autore. L'evento si concentra sulla musica spagnola, caratterizzata da ritmi vivaci e melodie intense, e coinvolgerà un'orchestra che eseguirà composizioni che richiamano i colori e le sonorità del paese.

Sarà la Spagna dei mille colori, dei ritmi infuocati e delle melodie cariche di passione della musica di Manuel de Falla, autore di cui ricorre il 150° anniversario della nascita, l'assoluta protagonista del prossimo concerto in programma venerdì 6 marzo, alle 21 al Teatro Goldoni per la Stagione sinfonica. "De Falla 150" è un omaggio ad uno dei più grandi compositori iberici, un artista che seppe coniugare mirabilmente le tradizioni della sua terra (era originario di Cadice in Andalusia), con...