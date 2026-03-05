De Falla 150 | il 6 marzo il Goldoni celebra il genio iberico

Il Teatro Goldoni di Livorno ospiterà venerdì 6 marzo alle 21:00 un concerto sinfonico per celebrare il 150º anniversario della nascita di Manuel de Falla. L’evento si inserisce nelle manifestazioni dedicate al compositore iberico e coinvolgerà un’orchestra che interpreterà alcune delle sue composizioni più note. La serata rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo le opere di de Falla.

Venerdì 6 marzo 2026, alle ore 21:00, il Teatro Goldoni di Livorno ospiterà il concerto sinfonico dedicato al centocinquantesimo anniversario della nascita del compositore Manuel de Falla. L'evento, intitolato De Falla 150, vedrà l'esecuzione di brani tratti da El sombrero de tres picos e El amor brujo, diretti dal maestro Alfredo Stillo con la partecipazione della cantante Mely Zafra. I biglietti sono disponibili al prezzo di 12 euro per gli interi, con sconti specifici per i giovani fino a 35 anni e per i soci COOP. La serata promette di essere un viaggio sonoro attraverso la Spagna dei mille colori, dove le tradizioni andaluse si fondono con le avanguardie musicali europee dell'inizio del Novecento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

