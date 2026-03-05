Kevin De Bruyne si sta preparando a rientrare in campo dopo l’infortunio subito contro l’Inter il 25 ottobre. Negli ultimi giorni si è allenato a Castel Volturno, dove ha mostrato segnali di buona forma fisica. Un ex calciatore del Napoli ha commentato come il centrocampista possa contribuire alla squadra al suo ritorno. La sua presenza sarà valutata nei prossimi allenamenti prima di una possibile convocazione.

Kevin De Bruyne è pronto a tornare dopo l’infortunio rimediato contro l’Inter lo scorso 25 ottobre. Il belga negli ultimi giorni è tornato ad allenarsi a Castel Volturno ed è sembrato essere in ottima forma. Per questo motivo, Antonio Conte starebbe pensando di convocarlo già per la sfida contro il Torino. Non è mancato un consiglio di un ex Napoli, proprio su come incastrare in rosa il suo modo di giocare. Secondo Bertran Crasson, ex calciatore belga del Napoli, l’assenza di De Bruyne ha pesato molto sulla stagione dei partenopei che non sono riusciti a lottare per lo Scudetto: “De Bruyne è mancato molto, così come Lukaku. L’ex City io lo vedo bene a centrocampo o sottopunta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - De Bruyne verso il rientro, parla l’ex Napoli: “Ecco come può rendere di più…”

