DAZN ottiene l’esclusiva su Courtside 1891 della FIBA

DAZN ha acquisito i diritti esclusivi di Courtside 1891, la piattaforma di streaming della FIBA. La federazione internazionale di pallacanestro ha deciso di affidare l’intera gestione del servizio alla piattaforma di streaming, che ha già rinnovato il contratto con la FIBA fino al 2041. La novità riguarda quindi la distribuzione e l’accesso ai contenuti legati al basket internazionale.

Non hai i permessi per visualizzare questo contenuto. Devi prima registrarti o loggarti. Questa pagina contiene link di affiliazione che permettono a questo sito di ricevere una piccola quota di ricavi, senza alcun aumento del prezzo per te. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti. Questo sito non è una testata giornalistica, in quanto non è aggiornato periodicamente, pertanto non è da considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 🔗 Leggi su Sportintv.eu © Sportintv.eu - DAZN ottiene l’esclusiva su Courtside 1891 della FIBA Mondiale 2026: DAZN in esclusiva con 104 partite, Rai in co-esclusivaDAZN si aggiudica i diritti per trasmettere in esclusiva tutte le 104 partite del prossimo Mondiale in Italia. Mondiale 2026 su DAZN: tutte le 104 partite in esclusiva streamingÈ ufficiale : tutte le 104 partite della Coppa del Mondo FIFA 2026™ saranno trasmesse in diretta esclusiva su DAZN in Italia . Aggiornamenti e notizie su DAZN ottiene l'esclusiva su Courtside.... DAZN si prende tutte le 104 partite dei Mondiali 2026 in esclusiva streaming in ItaliaDAZN Italia si è aggiudicata i diritti per trasmettere in esclusiva streaming tutte le 104 partite della Coppa del Mondo FIFA 2026. tuttotech.net DAZN trasmetterà in esclusiva tutte le 104 partite dei Mondiali di calcio 2026Si parte l’11 giugno. DAZN ha comunicato che per la prima volta trasmetterà tutta la competizione. Sarà l’unica a poterlo fare ... dday.it