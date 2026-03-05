D' Aversa | Obiettivi personali e di squadra allineati Ilkhan può fare il play in un centrocampo a tre

L’allenatore di una squadra di calcio ha dichiarato che gli obiettivi personali e di squadra sono in armonia e che un giocatore può svolgere il ruolo di playmaker in un centrocampo a tre. Nel frattempo, si ipotizza che la partita tra Napoli e Torino possa essere anticipata a venerdì, dopo la recente vittoria dei granata contro la Lazio, che ha mostrato un buon livello di prestazione.

Si prospetta l’anticipo di venerdì tra Napoli e Torino, con i granata reduci da una vittoria convincente contro la Lazio che ha evidenziato una verve diversa: compattezza, reattività e gestione dei momenti chiave. L’occasione è utile per verificare se quel salto di qualità possa tradursi in una crescita continua, in un contesto di campionato estremamente competitivo. In conferenza stampa, l’allenatore ha indicato che potrebbero esserci cambi di formazione rispetto all’ultima gara, perché nessuna partita si gioca identicamente: il Napoli impone un assetto e un atteggiamento diversi rispetto alla Lazio, e di conseguenza le scelte verranno modulata in base all’avversario. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - D'Aversa: «Obiettivi personali e di squadra allineati, Ilkhan può fare il play in un centrocampo a tre» Torino, D’Aversa: «Il mio obiettivo personale e quello di squadra coincidono. Ilkhan può fare il play in un centrocampo a tre»Calciomercato Milan: rinnovo di Leao ad un passo, il club ha voluto mandare un segnale forte. Inter Women, Csiszar tra traguardi personali e obiettivi di squadra verso il derbydi Redazione Inter News 24Inter Women, la gioia di Csiszar per questo ultimo periodo a Milano e per la larga vittoria per 5-0 sul Genoa: le parole... Tutti gli aggiornamenti su D'Aversa Obiettivi personali e di.... Discussioni sull' argomento D'Aversa: Voglio dare certezze ed entusiasmo al Toro. Cairo: Troveremo la forza di ribaltare le cose; Torino, D'Aversa è orgoglioso di entrare nella storia granata; Torino-Lazio, D'aversa: Grande partita, Simeone e l'omaggio a Sal Da Vinci; Conte-D’Aversa, amici contro al Maradona. D'Aversa: Vasquez in panchina perché deve capire gli obiettivi dell'Empoli. Ecco come sta IsmajliIl tecnico dell'Empoli Roberto D'Aversa ha parlato a Dazn dopo la sconfitta interna per 1-3 contro il Lecce: L'analisi è molto semplice, una squadra che vuole salvarsi non può scendere in campo come ... calciomercato.com #Torino, D’Aversa avverte: "Vietato esaltarsi dopo la Lazio. Contro il Napoli servirà massima concentrazione" x.com D'Aversa lancia la sfida a Conte per Napoli-Torino: "In campo 11 scudetti. Ci prepariamo a fare punti" facebook