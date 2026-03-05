Date e orari partite del Pescara fino all' ultima giornata

La Lega Serie B ha comunicato il calendario delle partite dal turno 33 al 38 della stagione 2025-26. Sono state rese note le date e gli orari degli incontri che chiuderanno la regular season, con tutte le squadre coinvolte che si preparano a disputare le ultime sfide prima dei playoff. La pubblicazione del calendario completa i programmi ufficiali del campionato di questa fase finale.

La Lega Serie B ha ufficializzato il programma gare dalla 33a alla 38a giornata della Serie B targata 2025-26, vale a dire le ultime giornate prima di fine regular season. Il Pescara si gioca le residue chance salvezza. A marzo (leggi qui) il calendario è assai fitto e con sfide molto importanti che determineranno anche il destino in vista di un aprile determinante e delle ultime due gare della stagione regolare, prima dell'appendice playoff o playout per le compagini interessate, che si disputeranno entrambe a maggio. Di seguito ecco date e orari delle gare in programma per il Pescara: Le critiche, i tifosi, Insigne e la salvezza: il presidente Daniele Sebastiani non le manda a dire. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

