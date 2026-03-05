Sara Meloni e Federico Zerillo, giovani danzatori di Sarteano, si sono aggiudicati il titolo di Campioni Italiani Assoluti nelle Danze Standard nella categoria under 21. I due hanno già vinto lo scorso anno nella fascia 1618 anni e ora si sono ripetuti, portando a casa la vittoria anche in questa nuova competizione nazionale.

I sarteanesi Sara Meloni e Federico Zerillo hanno conquistato il titolo di Campioni Italiani Assoluti Danze Standard nella categoria under 21, bissando il successo dello scorso anno nella categoria 1618 anni. Continuano le soddisfazioni per i due atleti e per tutta la comunità sarteanese, grazie agli eccellenti risultati raggiunti in questi anni. Il campionato italiano assoluto si è svolto sabato 21 febbraio a Riccione. Sara e Federico si sono aggiudicati il primo posto della categoria under 21 su un totale di ventidue coppie partecipanti. Sara e Federico sono atleti nazionali del Coni, si allenano a Siena e a Livorno. Questa era la loro quarta partecipazione: dopo il successo dello scorso anno, anche quest’anno si sono confermati campioni, a coronamento del loro percorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Danze Standard, sfida tra under 21. Meloni e Zerillo campioni italiani

Leggi anche: L’EREDITÀ: 2 MITI ITALIANI E 6 CAMPIONI NELLA SFIDA TRA GIGANTI IN PRIMA SERATA