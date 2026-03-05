Un uomo è stato condannato per aver rigato e danneggiato due auto parcheggiate. Tra le vetture colpite c’era quella di un avvocato del Maceratese. I danni sono stati scoperti dagli automobilisti e segnalati alle autorità. La vicenda si è conclusa con la condanna dell’uomo responsabile.

Aveva danneggiato, rigandole, due automobili parcheggiate: una è di proprietà di un avvocato del Maceratese. Per questo è stato condannato alla pena di quattro mesi un 43enne di San Severino, Riccardo Cambio. L’episodio era avvenuto l’8 giugno del 2023. Nel piazzale intitolato a Don Minzoni, a San Severino, erano state parcheggiate una Bmw X3 e una Lancia Ypsilon. La Bmw, di proprietà di un avvocato, era stata rigata sulla fiancata destra e su quella sinistra, ma anche sul portellone bagagliaio, e in un secondo momento anche sopra il cofano. La Lancia Ypsilon, di proprietà di una giovane donna di 29 anni, era stata trovata scalfita e rigata su tutta la fiancata sinistra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Danni alle auto in sosta, condannato

Scontro in via della Liberazione: danni al muretto e alle auto in sosta [FOTO]Un doppio incidente si è verificato sabato in via della Liberazione, all’intersezione con via XXIV Maggio, nei pressi della villa comunale di Chieti.

An 18-Wheeler Driver Punctured My Car's Tires

Contenuti utili per approfondire Danni alle auto in sosta condannato.

Temi più discussi: Quadruplo scontro nella notte, migliaia di danni alle auto; Danni alle auto in sosta, condannato; Bomba contro una tabaccheria: ferita una donna, danni alle auto in sosta; Capodanno, quanto mi costi? Danni auto alle stelle.

Voragini sulla strada tra Litta Parodi e Mandrogne, automobilisti esasperati: Rischiamo danni alle autoCresce l’esasperazione tra gli automobilisti, che denunciano non solo i danni ai veicoli, ma anche l’assenza di rimborsi per le spese ... lapulceonline.it

Quadruplo scontro nella notte, migliaia di danni alle autoÈ stata una fortuna che non ci fosse nessuno in strada a quell'ora, ha detto una persona presente sulla scena, allertata dal forte rumore. L'autista, che non è riuscita a frenare, è rimasta ferita ... triesteprima.it

Potenza, danni al campo da calcio in erba sintetica dopo l'atterraggio dell'elicottero con Nordio. La struttura della Figc chiusa. Sul campo si allenano tante società #ANSA x.com

Potenza, danni al campo da calcio in erba sintetica dopo l'atterraggio dell'elicottero con Nordio. La struttura della Figc chiusa. Sul campo si allenano tante società #ANSA - facebook.com facebook