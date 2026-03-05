Daniele Novara sui social | basta con l’autoritarismo in classe la scuola deve aiutare gli allievi a scoprire le proprie risorse

Daniele Novara ha pubblicato un messaggio sui social in cui invita a mettere fine all’autoritarismo nelle scuole e sostiene che l’educazione dovrebbe favorire lo sviluppo delle risorse degli studenti. Secondo lui, è importante abbandonare il metodo basato esclusivamente sul nozionismo e adottare approcci didattici più attivi, come quelli ispirati alla pedagogia Montessori, per aiutare gli allievi a esprimersi liberamente.

Daniele Novara critica l'autoritarismo scolastico, proponendo una didattica attiva ispirata alla Montessori: basta nozionismo, la scuola deve aiutare gli studenti a esprimersi pienamente.