Daniela, volontaria del Piano Emergenza Freddo, racconta di aver ripreso a abbracciare grazie alle donne senza dimora che trovano rifugio ogni notte all’Opera Cardinal Ferrari a Milano. Il freddo continua a rappresentare un pericolo per molte persone, e nel corso del periodo invernale, circa venti donne senza casa vengono accolte nel centro comunale. La povertà colpisce sempre più spesso un volto femminile.

Dentro questo scenario si inserisce il Piano Freddo del Comune di Milano. E per il terzo anno consecutivo, l’Opera Cardinal Ferrari ha aderito con un progetto di ospitalità notturna dedicato esclusivamente alle donne fragili. Fino all’8 marzo, ogni sera, 40 volontari accolgono circa 20-22 donne senza dimora nella sala poltrone della struttura: tè caldo, cena, kit di igiene personale, una notte al riparo, colazione al mattino. Poi, alle 7, di nuovo fuori. Perché questo è un piano di emergenza, non un percorso di reinserimento. La povertà estrema ha oggi sempre più spesso un volto femminile: donne sole, anziane, vittime di violenza, madri che hanno perso tutto, professioniste cadute in una spirale invisibile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Daniela, volontaria del Piano Emergenza Freddo: «Ho ricominciato ad abbracciare grazie alle donne che dormono per strada»

"Sono qui grazie alle donne che hanno osato". Il grazie alle giovani iraniane"Io non potrei essere dove sono se non fosse stato per tutte le donne che prima di noi non hanno avuto paura di dimostrare il loro valore.

Il piano del Comune per l'emergenza freddo: kit termici, coperte e indumenti distribuiti ai senza dimoraProseguono in maniera costante le attività di assistenza rivolte a fragili e senza dimora, programmate dal Comune di Bari nell'ambito del piano per...

