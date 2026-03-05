Dammi due minuti sull' ebraismo nasce il podcast ideato da Ruben Della Rocca

L'idea nasce davanti a un caffè tra colleghi. Da quel confronto prende forma un progetto che oggi prova a colmare un vuoto di conoscenza: spiegare l'ebraismo con parole semplici, accessibili a tutti, lontano da stereotipi e disinformazione. È da lì che prende vita il podcast "Dammi due minuti sull'ebraismo", ideato da Ruben Della Rocca. A raccontarne l'origine è lo stesso autore: "L'idea di un podcast per spiegare con parole semplici e concetti base l'ebraismo e le cose ebraiche a un vasto pubblico è nata da un caffè con il collega dell'Inkiesta Massimo Coccia alla fine dello scorso anno". Da quella conversazione emerge un'esigenza condivisa: contrastare i luoghi comuni e la cattiva informazione che, negli ultimi anni, hanno alimentato una nuova stagione di antisemitismo.