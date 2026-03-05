D’Ambrosio rientra in Italia | il difensore ex Inter e la famiglia tornano nel nostro Paese dopo la paura vissuta negli Emirati Arabi

D’Ambrosio, ex difensore dell’Inter, è rientrato in Italia insieme alla famiglia dopo aver trascorso le vacanze negli Emirati Arabi. La decisione di tornare nel nostro Paese arriva dopo un periodo di preoccupazione legato a un episodio avvenuto durante il soggiorno all’estero. Il giocatore ha lasciato gli Emirati Arabi e si è trasferito in Italia, segnando la fine di un periodo difficile.

Terrore a Dubai per la famiglia D’Ambrosio: bloccati negli Emirati Arabi dopo l’attacco iraniano. Il messaggio della moglie dell’ex giocatore dell’InterMercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri: superata la concorrenza della Premier League per un giovane talento! Ecco di chi si tratta Mercato...

Temi più discussi: È scattato l'allarme sui cellulari, siamo corsi a prendere i bambini e siamo scesi giù in cantina: la testimonianza di D'Ambrosio; Danilo D'Ambrosio bloccato a Dubai, nel sottoscala di un amico: Tre droni ci sono scoppiati praticamente in testa; Attacco all’Iran, italiani bloccati: ecco la Task force Golfo, ma gli aeroporti restano chiusi. Rientra Crosetto; Dubai la testimonianza shock del calciatore italiano | Abbiamo dovuto prendere i bambini poi quella corsa.

D’Ambrosio torna in Italia, il giocatore ex Inter rientra nel nostro Paese mettendosi alle spalle le vacanze negli Emirati ArabiD’Ambrosio torna in Italia, il giocatore ex Inter rientra nel nostro Paese mettendosi alle spalle le vacanze negli Emirati Arabi L’incubo è finalmente giunto alla sua conclusione. Danilo D’Ambrosio e ... calcionews24.com

D'Ambrosio, la paura è finita: l'ex Inter e la famiglia sono rientrati in Italia da DubaiMomenti di forte tensione per Danilo D'Ambrosio, che nelle ultime ore è finalmente riuscito a rientrare in Italia insieme alla moglie e ai due figli dopo essere rimasto bloccato a ... fcinternews.it

In via di risoluzione i rientri dagli Emirati Arabi compresi i turisti che erano rimasti bloccati in una crociera al largo di Dubai - facebook.com facebook

I cittadini bloccati negli Emirati Arabi sono disposti a pagare fino a 25mila euro a persona pur di lasciare #Dubai e #Doha: il dramma dei nostri connazionali ricattati dai mercenari x.com