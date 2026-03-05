Dalmazzi imperdonabile Cultraro salva il salvabile

Durante la partita, Cultraro ha mostrato un’ottima reattività, salvando il risultato fino al gol di Corazza. In precedenza, era riuscito a deviare un tiro cross di Rizzo Pinna, impedendo che il pallone si insaccasse. Dalmazzi ha commesso un errore che ha reso imperdonabile, mentre Cultraro ha mantenuto la calma e ha fatto il possibile per limitare i danni.

Cultraro 7 Salva il salvabile fino al gol di Corazza. Prima su un tiro cross di Rizzo Pinna era arrivato a togliere il pallone dall'incrocio. Poi facile su Rizzo Pinna. Nell'assedio finale aveva miracoleggiato anche su Silipo con la manona. Prima si era fatto notare per un paio di rinvii sbagliati, ma gli si possono tranquillamente perdonare. Zini 6 Ha un cliente scomodo come D'Uffizi ma lo tiene bene anche con l'aiuto di Marranzino. A fine primo tempo l'arbitro lo grazia risparmiandogli il giallo. Nel finale Boscaglia lo mette centrale al posto di Dalmazzi. Lepri 6 Fa a spallate con Gori. Alla fine con le buone e con le cattive se la cava piuttosto bene.