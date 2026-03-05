Dalle chiacchiere su una panchina al sangue | bicchiere scagliato al volto 31enne sfregiato in piazza

Nella serata del 18 settembre 2023, in piazza delle Monnighette a Jesi, un uomo di 31 anni si trovava su una panchina insieme a due amici quando ha iniziato a scambiare alcune parole con una coppia di fidanzati. La conversazione si è evoluta fino a culminare con un gesto violento, quando uno dei due ha scagliato un bicchiere contro il volto del 31enne, provocandogli uno sfregio e ferite da taglio.

Dopo una lite tra fidanzati la furia improvvisa e la corsa fino a Porta Valle per salvarsi: chiesto un risarcimento da 40mila euro, il presunto aggressore rischia il processo JESI - Una serata tra amici si trasforma in un incubo di vetri e sangue. È il 18 settembre 2023 quando, in piazza delle Monnighette a Jesi, un 31enne conosce su una panchina una coppia di fidanzati. Poche chiacchiere, qualche risata. Poi, all'improvviso, la violenza. Secondo l'accusa, dopo aver litigato per futili motivi con la compagna, un 39enne di origine ucraina residente a Serra De' Conti avrebbe perso il controllo. Il 31enne, jesino, intuendo che l'aria si stava facendo pesante, si sarebbe allontanato.