Dalla piazza del centro al cuore della zona Gad tornano i mercati del fine settimana, attirando residenti e visitatori. La manifestazione fieristica ‘Artigianato e Natura’ riparte anche per il 2026 e si svolgerà un fine settimana al mese in piazza Savonarola, nel centro storico di Ferrara. L'evento prevede esposizioni di prodotti artigianali e iniziative legate alla natura.

Riparte anche per il 2026 la manifestazione fieristica ‘Artigianato e Natura’, in programma per un weekend al mese in piazza Savonarola, nel centro storico di Ferrara. Primo appuntamento con l'esposizione di prodotti artigianali, naturali e biologici in programma per sabato 7 e domenica 8 marzo dalle 8 alle 19. Per consentirne lo svolgimento, dalle 7 di sabato 7 alle 24 di domenica 8, in piazza Savonarola saranno in vigore il divieto di circolazione e di fermata ad eccezione dei veicoli degli operatori commerciali per le operazioni allestimento e smontaggio e saranno sospese le aree di sosta riservate. FerraraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Hub urbani in centro storico e nel cuore del Gad, incontro sugli sviluppi del progettoAll'incontro prenderanno parte istituzioni, imprese e partner che hanno aderito agli accordi di partenariato, in vista anche delle prossime azioni...

Lavori al via in piazza Garibaldi: dal 21 marzo il mercato del sabato si sposta nel cuore del centro storicoFABRIANO - A partire da sabato 21 marzo il mercato settimanale sarà temporaneamente ricollocato nel centro storico, con una nuova distribuzione degli...

Cantieri all’orizzonte in centro. Riqualificazione in piazza ColziTutto pronto per l’avvio in primavera dei cantieri per la riqualificazione del centro storico di Pieve a Nievole. I lavori, per un totale di 89mila euro di cui 68.161 finanziati dalla Regione Toscana ... lanazione.it

