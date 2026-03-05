dal tech alla moda lo sciopero ubisoft e gli altri dietrofront

La Fiom Cgil di Milano ha definito improvvisa la decisione di Ubisoft di cambiare rotta, portando a uno sciopero di tre giorni dei lavoratori italiani del colosso dei videogiochi. La protesta si è svolta davanti alla sede di Assago a febbraio. La vicenda ha coinvolto anche altri settori, passando dal tech alla moda, dove le aziende hanno adottato decisioni che hanno portato a manifestazioni di protesta tra i dipendenti.

La Fiom Cgil di Milano aveva definito la scelta un "fulmine a ciel sereno", sfociata a febbraio in uno sciopero di tre giorni dei lavoratori italiani del colosso dei videogiochi Ubisoft, in presidio davanti alla sede di Assago. Cinque giorni alla settimana in ufficio, per 110 dipendenti dellal multinazionale abituati a svolgere le loro mansioni da casa, davanti al computer, coordinandosi con i colleghi attraverso riunioni a distanza. Personale che era abituato a organizzare la vita con una modalità di lavoro “ibrida“, fino alla brusca marcia indietro attraverso una decisione "unilaterale" finita al centro di un aspro scontro sindacale. Un equilibrio messo in discussione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

