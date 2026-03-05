Dal Portogallo a Piacenza l' Erasmus+ degli insegnanti

Da ilpiacenza.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 5 marzo, nella sala del Consiglio comunale di Piacenza, si è svolto un incontro tra l'amministrazione locale e una delegazione di insegnanti portoghesi provenienti dal Portogallo. L'appuntamento ha visto la partecipazione di rappresentanti del 4° Circolo didattico, nell’ambito del progetto Erasmus+. La riunione ha coinvolto le autorità cittadine e gli insegnanti stranieri, che hanno discusso delle attività e degli scambi previsti.

Nella mattinata di giovedì 5 marzo, la sala del Consiglio comunale di Piacenza ha ospitato l'incontro ufficiale tra l'Amministrazione cittadina e la delegazione di docenti portoghesi, ospiti del 4° Circolo didattico nell'ambito del progetto Erasmus+. Ad accogliere i sei insegnanti di scuola. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Piacenza, maestra aggredita dalla madre di un’alunna: la Gilda degli Insegnanti valuta costituzione di parte civile e chiede pena esemplareUna maestra di scuola primaria è stata aggredita dalla madre di un’alunna in un istituto di Piacenza.

Leggi anche: Insegnanti da tutta Europa a Cesena per l’Erasmus week del 2° circolo

Una selezione di notizie su Dal Portogallo.

Temi più discussi: Dal Portogallo a Piacenza, in Municipio l’incontro con la delegazione Erasmus ospite del 4° Circolo; Portogallo - Romania in Diretta Streaming; Romania - Portogallo in Diretta Streaming.

Calciomercato, blitz in Portogallo: svolta per la diga di centrocampoUn nuovo intreccio a centrocampo in Serie A per un nuovo affare dal Portogallo. Scopriamo il dettaglio a sorpresa: vuole andare via subito Una nuova occasione di calciomercato proveniente dal ... calciomercato.it

Milan, nuovo terzino per Allegri: svolta dal PortogalloLa dirigenza rossonera è pronta ad allestire una rosa competitiva a Max Allegri. Spunta un nuovo intreccio dal Porto: Napoli anticipato Tutto può cambiare nei prossimi giorni per innalzare il tasso ... calciomercato.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.