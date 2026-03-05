Dal Portogallo a Piacenza l' Erasmus+ degli insegnanti

Il 5 marzo, nella sala del Consiglio comunale di Piacenza, si è svolto un incontro tra l'amministrazione locale e una delegazione di insegnanti portoghesi provenienti dal Portogallo. L'appuntamento ha visto la partecipazione di rappresentanti del 4° Circolo didattico, nell’ambito del progetto Erasmus+. La riunione ha coinvolto le autorità cittadine e gli insegnanti stranieri, che hanno discusso delle attività e degli scambi previsti.

Nella mattinata di giovedì 5 marzo, la sala del Consiglio comunale di Piacenza ha ospitato l'incontro ufficiale tra l'Amministrazione cittadina e la delegazione di docenti portoghesi, ospiti del 4° Circolo didattico nell'ambito del progetto Erasmus+.