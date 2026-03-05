Dal ponte Romano all’acquedotto degli Erei in trekking

Sabato 14 marzo, l’associazione “Etna e Dintorni” organizza un’escursione a piedi che attraversa il ponte romano e l’acquedotto degli Erei. L’itinerario si svolge lungo un percorso che permette di osservare da vicino questi due siti storici, offrendo ai partecipanti l’opportunità di esplorare i monumenti di origine antica. L’escursione si svolge in modo indipendente e senza guide.

"Etna e Dintorni" propone un'escursione che porta a scoprire un ponte di origine romana all'acquedotto degli Erei in trekking, giorno sabato 14 marzo. Il percorso inizia dal caratteristico (e quasi disabitato) borgo rurale e il suo castello sul Simeto, la chiesa, le casuzze rurali, l'Acquedotto che forniva d'acqua Catania. Da qui si segue il Fiume Simeto attraverso un'antica "regia trazzera"; lungo il percorso, sosta per ammirare il Ponte medievale "Saraceno", che si erge maestoso con la sua bicromia, sulle gole laviche del Simeto; dal ponte si gode di una spettacolare vista sull'intera Etna.

Sotto terra per 250 anni: riaffiora l’antico acquedotto romano della SabinaPer oltre due secoli è rimasto nascosto sotto le colline della Sabina, citato solo in appunti antichi e ipotesi mai confermate: oggi, però, un antico...

Leggi anche: Ritrovato in Sabina l’acquedotto romano che collegava antichi acquedotti romani con nuovi scavi.

