Dal negozio di famiglia al museo internazionale | Santarcangelo rende omaggio a Giorgio Gallavotti

Santarcangelo celebra Giorgio Gallavotti con un riconoscimento ufficiale, rendendo omaggio alla sua capacità di trasformare un negozio di famiglia in un museo internazionale dedicato al bottone. L’attestato sottolinea come questa intuizione abbia contribuito a far diventare la città un punto di riferimento per studiosi, collezionisti e visitatori provenienti da tutto il mondo. La cerimonia si è svolta tra entusiasmo e riconoscimenti ufficiali.

Il sindaco Filippo Sacchetti ha consegnato un attestato di riconoscimento a Giorgio Gallavotti per aver trasformato una collezione di famiglia nel celebre Museo del Bottone Il passo successivo è stato quello di trasformare la collezione privata in un vero e proprio archivio aperto al pubblico, che oggi raccoglie quindicimila pezzi provenienti da sessantatré nazioni di tutti i continenti.