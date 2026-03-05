A 19 anni, da Pesaro all’Accademia di Modena, Francesco ha deciso di seguire il suo obiettivo di diventare ufficiale negli Alpini. Dopo aver frequentato il liceo, ha scelto di intraprendere il percorso militare, portando avanti la sua passione e la volontà di realizzare un progetto personale. La sua scelta rappresenta il risultato di un percorso iniziato in giovanissima età.

Pesaro, 5 marzo 2026 – Da Pesaro all’Accademia di Modena a 19 anni: “la consapevolezza di inseguire un sogno”. Francesco Marinelli ha salutato famiglia, amici e la sua città per entrare in uno dei luoghi più selettivi delle Forze Armate italiane: l’Accademia Militare di Modena. È la scelta di vita del giovane pesarese che ha deciso di puntare tutto su disciplina, studio e servizio allo Stato. Francesco è un Allievo Ufficiale dell’Accademia di Modena, dove frequenta il corso di laurea in Scienze Strategiche. Nato e cresciuto a Pesaro, tra poche settimane compirà 20 anni. Alle spalle ha il liceo scientifico Marconi e una famiglia che lo ha sempre sostenuto: i genitori e il fratello Alessandro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dal liceo all’Accademia di Modena, il sogno di Francesco realizzato a 19 anni: “Vorrei diventare ufficiale negli Alpini”

