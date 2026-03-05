Dai Parioli all’Africano in due mesi oltre 400 alberi abbattuti | Ma ne vengono ripiantati mille

Nel II municipio, tra i quartieri Parioli e Africano, in due mesi sono stati abbattuti più di 400 alberi. Le imprese incaricate dal dipartimento Tutela Ambientale stanno portando avanti interventi di potatura e rimozione, con la stagione che si concluderà il 31 marzo secondo il regolamento del verde di Roma Capitale. Durante questo periodo, sono stati anche ripiantati circa mille alberi.

Resoconto dell'assessore Fabiano. Fino al 31 marzo il servizio giardini e le ditte in appalto interverranno su tutti i quadranti del territorio Proseguono gli interventi sulle alberature nel territorio del II municipio. Il 31 marzo si concluderà la stagione per le potature e gli abbattimenti, in base al regolamento del verde di Roma Capitale, e in queste settimane le ditte in appalto incaricate dal dipartimento Tutela Ambientale stanno lavorando a pieno ritmo. Come fa sapere l'assessore all'Ambiente del II, Rino Fabiano, gli interventi si stanno concentrando in particolare nel quadrante Nomentano-piazza Bologna, ai Parioli, Africano e Tiburtina-San Lorenzo.