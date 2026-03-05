Una steakhouse italiana ha aperto le sue porte a Portomaso, Malta, gestendo il ristorante e il servizio beverage. La gestione è stata affidata a uno specialista del settore e rappresenta la prima volta in Europa che questa attività viene esternalizzata in questo modo. La nuova apertura si inserisce nel contesto di una presenza gastronomica in crescita nell’area del casinò.

Nei casinò europei la ristorazione è sempre stata considerata un servizio accessorio. A Malta, invece, cambia prospettiva. Nel distretto di Portomaso, a St. Julian’s, il Portomaso Casino ha deciso di esternalizzare la gestione completa di food, beverage e servizio, introducendo un modello finora poco diffuso nel panorama europeo. Non si tratta soltanto dell’apertura di un ristorante all’interno della struttura. Per la prima volta in Europa l’intero comparto della ristorazione, dai ristoranti ai bar fino ai servizi dedicati, viene affidato a un operatore specializzato, con un’integrazione diretta con il reparto gaming. La gestione è stata affidata a Era Ora Steakhouse, format nato a Vasto, in Abruzzo, e sviluppato negli anni da Hector-Bi insieme a Chiara Taraborrelli e ad altri partner. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Da Vasto al casinò di Malta: la steakhouse italiana che conquista Portomaso

